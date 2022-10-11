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АвтоМир / Происшествия

Великолучанина наказали за повторное пьяное вождение

24.10.2022 17:11|ПсковКомментариев: 0

Жителя Великолукского района лишили водительских прав за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

21 августа в деревне Поречье Великолукского района мужчина в нетрезвом виде управлял автомобилем Daewoo Nexia, однако по пути следования был остановлен сотрудниками ДПС. Он уже имел судимость за аналогичное деяние.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью.

По совокупности приговоров мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца и 2 дня с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #великие луки #суд #лишение прав
Источник: Псковская Лента Новостей
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