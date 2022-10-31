АвтоМир / Происшествия

«У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове

Субботний вечер в Пскове. Горящие фонари, редкие пешеходы, несущиеся по Крестовскому шоссе автомобили. Монотонный шум города разрезает выстрел. Сначала один, затем ещё и ещё. Трескаются стёкла, слышатся вскрики. Пальба по рейсовому автобусу в Пскове, в котором дети и взрослые ехали по делам, стала настоящим шоком. Кто-то не сумел понять, что произошло, кто-то запаниковал, кто-то начал истерить…

Полную картину инцидента «МК в Пскове» восстановил, побеседовав с очевидцами и их родными. Подробности здесь>>>