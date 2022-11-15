АвтоМир / Происшествия

В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО

Перекрёсток улиц Коммунальной и Юбилейной затопило водой в Пскове днём 25 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото/видео: ПЛН

«Коммунальная и Юбилейная тонет, вода все выше и выше, течёт как река», - рассказала одна из псковичек в группе «Жесть по-псковски».

По предварительной информации от собственного источника, в районе перекрестка просело давление в водопроводных трубах. Причина произошедшего выясняется.

На данный момент сотрудники «Горводоканала» работают на месте и перекрывают трубопроводную линию. Предупреждают, что абоненты останутся с водой даже с закрытым участком.

Начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подтвердил, что на данный момент абонентов переключили на другие трубы, поэтому жители города не останутся без воды. На следующей неделе планируются раскопки. На данный момент поврежденная магистраль перекрыта.