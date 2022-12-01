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Допустившему опрокидывание автобуса с детьми водителю назначили штраф в Стругокрасненском районе

Допустившему опрокидывание автобуса с детьми водителю назначили административный штраф в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Днём 10 августа на десятом километре автодороги Струги Красные – Зовка – Ляды Псковской области водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Два несовершеннолетних ребенка 2016 и 2017 годов рождения получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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Сотрудники ДПС составили в отношении мужчины протоколы по части 1 и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ - нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал. Автобус двигался по грунтовой дороге с маленькой скоростью, так как на ней имелись многочисленные ямы и выбоины. Объезжая их, он опасно приблизился к крайней правой части дороги, что и привело съезду в кювет и опрокидыванию автобуса», - рассказали в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.