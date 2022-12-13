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Пскович угнал ВАЗ для буксировки украденного автомобиля на дачу

Ранее судимых 21-летнего и 29-летнего псковичей обвиняют в краже автомобиля, а одного из них - ещё и в угоне другой машины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ночь с 7 на 8 октября злоумышленники совместно похитили автомобиль ВАЗ-21013 стоимостью 35 тысяч рублей, припаркованный у многоквартирного дома в деревне Борисовичи Псковского района, и поехали на нём на дачу к одному из молодых людей. По дороге в похищенной машине закончился бензин, она заглохла. После этого один из молодых людей, на дачу которого гнали похищенный автомобиль, чтобы отбуксировать заглохшее транспортное средство, угнал машину ВАЗ-21074, припаркованную у дома №15 на улице Байкова в Пскове.

Санкции пункта «а» части 2 статьи 158 и части 1 статьи 166 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.