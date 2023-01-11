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Водитель лишился автомобиля за повторное пьяное вождение в Пыталовском районе

Водитель лишился автомобиля за повторное пьяное вождение, имея судимость за аналогичное преступление, в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Приговором Пыталовского районного суда Псковской области местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года.

Кроме того, суд решил конфисковать автомобиль ВАЗ-21093, поскольку он принадлежит подсудимому на праве собственности, и использовался им при совершении указанного преступления.