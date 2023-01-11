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До двух лет лишения свободы грозит псковичу за повторное пьяное вождение

До двух лет лишения свободы грозит псковичу за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ноябре 2022 года местный житель, ранее уже привлеченный к административной ответственности, вновь решил сесть за руль в нетрезвом состоянии, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Теперь водителю грозит наказание по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.