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«Не спешите на дорогах»: два автомобиля съехали в кювет в Псковском районе

Два автомобиля съехали в кювет на трассе Е95 в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не спешите на дорогах. С Черехи до Соловьев две машины недалеко одна от другой поулетали. Слой жижи, с которой уносит, тормозить и выруливать бесполезно. Водители трезвые. Помощь уже оказывают. Одного вытянула машина дорожных служб, другого - эвакуатор. Люди живы и здоровы. Спасибо всем, кто останавливается!» - рассказал автор фотографии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Jaguar съехал в кювет в Островском районе.