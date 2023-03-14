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Пьяного водителя скутера выявили в Плюссе

Водителя скутера, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде, выявили в Плюссе. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 марта около 19:00 в поселке Плюсса у дома по улице В. Гнаровской полицейские остановили для проверки проезжавшего на скутере мужчину. Выяснилось, что управлял скутером житель поселка 1987 года рождения, он находился в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.