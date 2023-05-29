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АвтоМир / Происшествия

Жителя Пскова будут судить за кражу рюкзака в автобусе

31.05.2023 19:31|ПсковКомментариев: 3

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу рюкзака в автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

Вечером в феврале подозреваемый ехал на автобусе домой. Он уснул, а когда проснулся, увидел на одном из сидений черный рюкзак. Злоумышленник понял, что рюкзак кто-то оставил, и решил забрать его себе. Выйдя из автобуса, он направился домой, где открыл рюкзак и обнаружил в нем зимнюю мужскую куртку. Куртка и рюкзак понравились мужчине, поскольку были хорошего качества, и он решил оставить их себе.

Своими действиями потерпевшему был причинен ущерб на сумму 6 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража #псков #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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