АвтоМир / Происшествия

Жителя Пскова будут судить за кражу рюкзака в автобусе

Жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу рюкзака в автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Вечером в феврале подозреваемый ехал на автобусе домой. Он уснул, а когда проснулся, увидел на одном из сидений черный рюкзак. Злоумышленник понял, что рюкзак кто-то оставил, и решил забрать его себе. Выйдя из автобуса, он направился домой, где открыл рюкзак и обнаружил в нем зимнюю мужскую куртку. Куртка и рюкзак понравились мужчине, поскольку были хорошего качества, и он решил оставить их себе.

Своими действиями потерпевшему был причинен ущерб на сумму 6 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.