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УАЗ «Патриот» загорелся на Октябрьском проспекте в Пскове

УАЗ «Патриот» загорелся на Октябрьском проспекте в Пскове 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В МЧС о пожаре сообщили в 20.48. В автомобиле УАЗ «Патриот» 2005 года выпуска огонь повредил подкапотное пространство. Предположительная причина пожара – разгерметизация топливной системы.

А 2 июня в 20.18 автомобиль Daewoo Nexia 2005 года выпуска загорелся на улице Леона Поземского в Пскове. Огонь повредил салон. Причина пожара, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля.