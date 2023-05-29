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Мужчина угнал машину в Кунье и попал под суд

Мужчина угнал машину на улице Советской в Кунье и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

16 декабря прошлого года обвиняемый находился во дворе дома потерпевшего. Там он увидел автомобиль, дверь которого была не заперта. Злоумышленник проник в салон и сел на водительское кресло, запустил двигатель транспортного средства при помощи скрутки проводов зажигания и выехал со двора.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ему назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год 10 месяцев.