АвтоМир / Происшествия

Пьяный пскович ехал по улице Юбилейной и попался полицейским

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 июня в Пскове на объездной дороге «Северный обход» полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-2106. За рулем находился нетрезвый житель Псковского района 1992 года рождения.

Ночью 2 июля в Пскове по улице Юбилейной на автомобиле ГАЗ-3110 ехал 19-летний горожанин. Он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.