АвтоМир / Происшествия

Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки в Москве

Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра «Филион» на западе Москвы 4 июля. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Фото: Telegram-канал «112»

«Инцидент произошел в ТРЦ "Филион" в Багратионовском проезде, дом 5. Со второго этажа многоуровневой парковки упал автомобиль. Предварительно, за рулем была женщина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, машина при падении перевернулась. Сейчас водителя извлекают из автомобиля, состояние уточняется. На месте работают медики.