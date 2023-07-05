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«Флешмоб»: два дорожных знака сбили в Пскове

Дорожный знак сбил автомобиль на Октябрьском проспекте в Пскове. Снимок 4 июля опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В Пскове продолжается борьба с дорожными знаками. На этот раз не повезло Октябрьскому», - написал автор снимков.

В комментариях подписчик сообщества проинформировал, что еще один дорожный знак сбили в микрорайоне Шабаново.

Фото: Дмитрий Мараков / «Жесть по-псковски»

«В Шабанах тоже поддержал кто-то флешмоб», - пошутил мужчина.