«Флешмоб»: два дорожных знака сбили в Пскове

Дорожный знак сбил автомобиль на Октябрьском проспекте в Пскове. Снимок 4 июля опубликован в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«В Пскове продолжается борьба с дорожными знаками. На этот раз не повезло Октябрьскому», - написал автор снимков.
В комментариях подписчик сообщества проинформировал, что еще один дорожный знак сбили в микрорайоне Шабаново.
Фото: Дмитрий Мараков / «Жесть по-псковски»
«В Шабанах тоже поддержал кто-то флешмоб», - пошутил мужчина.