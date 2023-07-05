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Неизвестный закидал машину яйцами в Печорах

Неизвестный обкидал машину яйцами в Печорах. Об этом сообщается в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александра Лашина / «ВКонтакте»

«Юбилейная 9, второй раз за две недели такая ситуация. Может кто-нибудь что-то видел/слышал ночью-утром сегодня? Уважаемый анонимный мстюн, если ты это читаешь, и у тебя есть какие-то претензии, то будь добр поступай как человек и попробуй поговорить сначала», - написала женщина.

В комментариях на машину предложили установить видеорегистратор, который будет фиксировать движение.