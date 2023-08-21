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Пскович лишился скутера за пьяное вождение

Житель Псковского района лишился скутера за неоднократное управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

9 апреля мужчина, ранее привлечённый к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и лишенный права управления транспортным средством, вновь в состоянии опьянения сел за руль скутера в СНТ «Надежда» Псковского района и отправился в город Псков. Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления.

Суд назначил виновному наказание в виде 100 часов обязательных работ, а также запретил управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства скутер «Торнадо S», принадлежащий злоумышленнику, с использованием которого он совершил преступление. Приговор суда пока не вступил в законную силу.