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Водителя Kia госпитализировали после столкновения с Mitsubishi в Струго-Красненском районе

Водителя Kia госпитализировали после столкновения с Mitsubishi в Струго-Красненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По предварительной информации, 23 сентября в 9:30 на 278 км автомобильной дороги Санкт-Петербург-Невель у деревни Ротный Двор Струго-Красненского района водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением мужчины 1967 года рождения», - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель автомобиль Kia пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Mitsubishi от госпитализации отказался. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.