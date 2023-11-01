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Свидетелей поджога автомобиля в псковских Борисовичах разыскивает полиция

Свидетелей поджога автомобиля в деревне Борисовичи Псковского района разыскивает полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Транспорт находился на парковке возле дома №16 по улице Балтийской. Сейчас ведется расследование уголовного дела по факту возгорания.

Очевидцев, находившихся рядом с местом происшествия в период с 2:30 до 3:30 минут 22 сентября, просят обратиться в органы предварительного следствия ОМВД России по Псковскому району, а именно позвонить по телефону 8 (8112) 593-322, или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №15 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Я. Ю. Федоровой, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району 8(8112) 59-33-00.