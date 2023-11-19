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Инспекторы ГИБДД прервали путешествие иностранцев по маршруту Дубай – Ереван – Псков – Петербург

Девятерых иностранцев задержали сотрудники ГИБДД в Луге (Ленинградская область) 15 ноября. Выходцы из Индии и Сирии передвигались на автомобилях Volkswagen Polo и Kia под управлением граждан Узбекистана, которые выехали на встречную полосу и привлекли к себе внимание полицейских.

Фото: 47news.ru

В одном из автомобилей находились пятеро гражданок Сирии, в другом – четверо индусов. Водители представились таксистами и рассказали, что подобрали пассажиров в Пскове и везли на автовокзал в Санкт-Петербург, пишет 47news.ru.

После того, как полицейские нашли переводчиков, выяснилось, что сирийки прилетели в Москву из Алеппо с учебными визами. По их словам, они хотели поступать в вузы Москвы и города Иваново. Двое индусов, находясь в Украине, вылетели в Дубай, а оттуда в Армению, а спустя два месяца улетели в Киргизию. Уже через месяц они улетели в Новосибирск, а после - в Москву, где познакомились с еще двумя индусами. Затем компания поехала на такси в Пскове, где пробыла сутки. В областном центре они договорились с таксистами, нарушившими ПДД в Луге.

Иностранцами предстоит суд, а после – депортация со штрафом 5 тысяч рублей.