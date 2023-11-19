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Пыталовец без водительских прав угнал автомобиль знакомого

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району раскрыли угон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль Lada Granta был угнан на улице Школьной. Владелец транспортного средства обратился за помощью к полицейским. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался житель Пыталовского района, мужчина 1991 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый решил прокатиться. Для этой цели выбрал легковой автомобиль знакомого горожанина, находившегося в тот момент в отъезде. В ходе поездки угонщик, не имея даже водительского удостоверения, нарушил Правила дорожного движения и разбил лобовое стекло машины. Его остановили инспекторы ДПС.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.