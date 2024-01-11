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Пьяного водителя за рулем Infiniti остановили в Пскове

Двух нетрезвых водителей выявила дорожная полиция в Пскове ночью 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 2:00 по Гаражному проезду на автомашине ZAZ Chance в нетрезвом состоянии ехал житель Псковского района 1977 года рождения.

Еще одного пьяного водителя встретили инспекторы ДПС на улице Советской. Они остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого был пскович 1980 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.