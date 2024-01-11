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Мужчину осудили в Бежаницах за нападение на двух таксистов

Ранее судимого 29-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности в Бежаницах по обвинению в нападении на таксистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 4 сентября подсудимый ехал в такси - автомобиле Lada Granta - в Локне. В автомобиле также находились потерпевший (водитель) и сожительница подсудимого. Около 18.30 водитель по указанию подсудимого привез их на проселочную дорогу, расположенную в Локнянском районе, и остановился. Подсудимый, направив в сторону потерпевшего складной нож и высказав словесную угрозу, потребовал у водителя передать ему деньги, имеющиеся при себе. Потерпевший реально воспринял угрозу в свой адрес и передал подсудимому 2 000 рублей.

Затем подсудимый, демонстрируя нож, потребовал, чтобы водитель пересел с водительского на переднее пассажирское сиденье. Далее злоумышленник сел за руль и все трое поехали на окраину деревни Насва Новосокольнического района, где около 19.30 подсудимый остановил машину и потребовал у таксиста передать ему оставшиеся у него деньги. Потерпевший передал подсудимому 16 000 рублей, а также по требованию подсудимого через мобильное приложение перевел со своей банковской карты на банковскую карту, принадлежащую сожительнице подсудимого, 29 000 рублей.

В городе Великие Луки подсудимый угнанное транспортное средство вернул водителю.

Вечером 5 сентября подсудимый вместе с сожительницей на такси марки Renault Logan направились в Псков. По указанию подсудимого водитель прибыл на проселочную дорогу, расположенную в Псковском районе, где подсудимый под угрозой ножа потребовал передать ему деньги. Водитель, опасаясь применения насилия, передал подсудимому 4 050 рублей. С денежными средствами подсудимый скрылся с места преступления.

Злоумышленнике предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), и преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ (угон автомобиля с угрозой применения насилия).

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.