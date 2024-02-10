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Свидетелей ДТП с участием большегруза и BMW ищут в Псковском районе

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали водители большегруза и автомобиля BMW, ищут в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Авария произошла 15 января в период с 14:00 до 15:23 на 296-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель между постом ДПС и деревней Соловьи. Водитель автомобиля Scania S410 с полуприцепом при выполнении опережения не справился с управлением. В результате водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем BMW. Водитель BMW съехал в кювет.

В настоящее время по данному уголовному делу органы предварительного следствия разыскивают очевидцев происшествия, а также записи с видеорегистраторов, на которых могут быть зафиксированы обстоятельства произошедшего.

Людей, обладающих значимой для органов предварительного следствия информацией, в том числе явившихся очевидцами совершенного преступления, просят обратиться в следственный отдел ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19 к начальнику следственного отдела, либо можно связаться по телефону: 8-929-042-78-32 (Светлана).