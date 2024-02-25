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Нетрезвого тракториста остановили полицейские в Великолукском районе

Мужчину, ехавшего на тракторе «МТЗ-80», остановили для проверки дорожные полицейские в деревне Горивицы Великолукского района 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водителем оказался местный житель 1977 года рождения, находившийся «под градусом». Причем, как выяснилось, ранее сельчанин уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«С такими фактами на территории региона госавтоинспекторам приходится сталкиваться довольно часто»,- отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.