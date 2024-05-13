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Псковича приговорили к условному сроку за угон автомобиля сестры

Наказание в виде лишения свободы будет отбывать ранее судимый 29-летний пскович за угон автомобиля сестры (часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе судебного разбирательства установлено, что вечером 31 декабря 2023 года мужчина находился в квартире своей сестры в одном из многоквартирных домов в деревне Борисовичи Псковского района, где решил совершить угон автомобиля принадлежащего сестре.

Взяв ключ от автомобиля, злоумышленник спустился на парковку, завел автомобиль Lada Granta и уехал на нем.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказания обстоятельств и наличия отягчающего обстоятельства (рецидива преступлений), назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.