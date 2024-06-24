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Молодой человек в Острове отправится в колонию за создание угрозы для жизни полицейского

Молодой человек в Острове отправится в колонию общего режима за то, что применил насилие в отношении сотрудника полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что инспектору ДПС поступила информация о передвигающемся по городу автомобиле под управлением водителя, который может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, за рулем которого был осужденный, обнаружили на одной из автозаправочных станций.

Инспектор ДПС с целью проверки документов направился к водительской двери автомобиля. Мужчина не желал выполнять законные требования сотрудника полиции. Находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, водитель умышленно начал движение и прижал инспектора ДПС к топливораздаточным колонкам, чем создал угрозу для его жизни и здоровья, после чего продолжил движение на автомобиле, пока не был остановлен сотрудниками ДПС.

В судебном заседании подсудимый частично признал вину, указав, что причинять вред инспектору ДПС не хотел.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, установленные при рассмотрении дела обстоятельства, суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.