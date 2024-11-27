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Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где погиб блогер и его команда, распространяют в Сети

Фейк о жуткой аварии в Великолукском районе, где якобы погиб блогер и его команда, снова распространяется в пабликах в соцсетях.

Фейковая информация

«Сегодня на трассе в 30-ти км от города Великие Луки в жуткой аварии погибли пять человек, среди них известный блогер и остальные участники из его команды», - отмечается в постах.

Псковская Лента Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области для разъяснения данной информации. В полиции сообщили, что это кликбейт, который распространяется по сети Интернет около года.

Добавим, что в комментариях к публикации прикреплена ссылка на Telegram-канал, в котором также выложены ссылки на нежелательные ресурсы. Не стоит по ним переходить.