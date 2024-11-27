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Дорогу к гдовской деревне Блянск затопило из-за разлившейся реки Желча

Дорогу затопило в деревне Блянск Гдовского района, добраться на автомобиле до населённого пункта пока невозможно. Об этом глава Гдовского района Иван Мешков сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Мешков

«По ситуации с деревней Блянск, которая находится на территории сельского поселения "Полновская волость", поясняю следующее: да, дорога временно подтоплена, добраться на автомобиле до населённого пункта пока невозможно, но людей никто не оставил с проблемой один на один», - написал Иван Мешков.

Из-за большого количества осадков разлилась река Желча. В настоящее время добраться до деревни можно только пешком. На данный момент электроснабжение в Блянске восстановлено, у людей есть определённый запас продуктов питания и топлива.

«Местные жители, которые живут там не первый год, к этой ситуации относятся с пониманием. О ситуации известно администрации района, она находится на контроле и у главы сельского поселения. В случае необходимости к решению проблемы оперативно подключатся сотрудники МЧС и команда АНО "Дружина"», - добавил глава района.