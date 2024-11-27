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Дело из-за вмятин и царапин на припаркованной машине возбудили в Великих Луках

Великолучанка обратилась в полицию из-за обнаружения на своей припаркованной машине многочисленных повреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, материал проверки направлен в ОМВД России по городу для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

В январе 2024 года в ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение гражданки о том, что, подойдя к своей припаркованной автомашине, она обнаружила вмятину и оторванную ручку на передней пассажирской двери, вмятину и трещину на задней пассажирской двери, царапины на стекле водительской двери.

Предварительная стоимость ремонта составляет 170 455 рублей.