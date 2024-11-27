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Подрядчик заплатит 1,5 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Псковском районе

Недобросовестный подрядчик по постановлению прокурора заплатит штраф в размере 1,5 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Дорсервис» на предмет соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что подрядчик, который занимался ремонтом автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псков – Писковичи - Муровицы в Псковском районе, не завершил работы в установленный государственным контрактом срок.

В связи с этим первым заместителем прокурора области в отношении ООО «Дорсервис» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн 477 тысяч рублей.