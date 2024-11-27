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Нетрезвый великолучанин угнал машину и попал в ДТП

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угон), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в марте 2023 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на автомобиле «ГАЗ 5312 3966», который оказался незапертым. Управляя транспортным средством, он начал движение по улицам города, однако вскоре потерял контроль над машиной и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Суд признал молодого человека виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.