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Гараж и два автомобиля сгорели в Пскове

Гараж в Гаражном проезде, легковые автомобили Lada Largus 2016 года выпуска и Volkswagen Transporter 1992 года выпуска сгорели в Пскове 17 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля Lada Largus. Привлекались 11 специалистов и 3 единицы техники.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В тот же день областные пожарные ликвидировали возгорание гаража в Стругах Красных. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в электросчетчике.

Пожарные спасли 1 жилой дом, 1 автомобиль, 4 хозяйственные постройки, 20 голов скота. Привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.