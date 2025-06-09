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Виновник ДТП из Красногородска возместил ущерб после ареста счетов

Жительница Псковской области обратилась в суд с иском о взыскании ущерба после дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вине водителя, нарушившего правила проезда перекрестков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по региону, взыскать ущерб смогли только после вмешательства приставов.

Гражданская ответственность виновника не была застрахована по ОСАГО, что лишило пострадавшую возможности получить страховую компенсацию. Суд постановил взыскать с виновника аварии 251 тысячу рублей за ремонт, экспертизу, услуги представителя и госпошлину.

Исполнительный лист был предъявлен на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №1. 28-летнего жителя Красногородска уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения возложенных на него обязательств. Несмотря на это, должник решение суда в добровольный срок

не исполнил.

Чтобы добиться выплаты, судебный пристав применил в отношении него штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей, арестовал банковские счета неплательщика и ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме, 251 тысяча рублей компенсации морального вреда выплачена пострадавшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.