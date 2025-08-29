АвтоМир / Происшествия

СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях

По сообщениям в средствах массовой информации, экс-начальник псковского филиала ФКУ «Севзапуправтодор» задержан по подозрению в миллиардных хищениях. Telegram-канал «Лиса Basilio» пишет, что 20 октября сотрудники ФСБ задержали руководителя подведомственного Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина.

Предположительно, задержание связано с расследованием уголовного дела по хищению авансов на сумму не менее 22 млрд рублей компанией «Хотьковский автомост».

Игорь Глазырин ранее работал в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Согласно биографической справке на официальном сайте Росавтодора, в 2003 году Игорь Глазырин окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности «мосты и транспортные тоннели» с присвоенной квалификацией «инженер путей сообщения».

С 1998 по 2009 год проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

С 2009 по 2012 год Игорь Глазырин работал в коммерческих организациях в сфере транспорта и строительного контроля.

С 2012 года начал работу в подведомственном Федеральному дорожному агентству ФКУ «Северо-Запад» с должности ведущего эксперта дорожного хозяйства псковского филиала, а после занимал должность заместителя начальника учреждения.

С 2021 года Игорь Глазырин занимал должности первого заместителя начальника, а после – заместителя начальника управления в ФКУ «Центравтомагистраль».

Глазырин Игорь Александрович приказом Федерального дорожного агентства от 16 ноября 2022 года № 924/к был назначен начальником федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» с 18 ноября 2022 года.

Добавим, что в 2015 – 2016 году Игорь Глазырин возглавлял псковский филиал ФКУ «Севзапуправтодор». Организация занимается обслуживанием федеральных дорог на территории Псковской области.