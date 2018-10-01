←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
трезвые законы
не тупи, на знак смотри!
скоростной предел
плати и уходи
за нами следят
красный свет дороги нет
ещё ДТП 01.10.2018 08:372 Трое детей пострадали в ДТП в Великолукском районе 08.10.2018 10:301 Грудной ребенок попал в ДТП на трассе Петербург - Невель в Палкинском районе 08.10.2018 09:200 В Неелово произошло тройное ДТП 08.10.2018 08:502 В Новоржеве водитель «Шевроле» потерял сознание за рулем, столкнулся с «ВАЗом» и умер 06.10.2018 12:382 Грузовик и кроссовер столкнулись на улице Поземского, движение сильно затруднено 05.10.2018 09:224 13 человек погибли в ДТП с автобусом и маршруткой в Тверской области. ВИДЕО С МЕСТА АВАРИИ
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Неелово произошло тройное ДТП

08.10.2018 09:20|ПсковКомментариев: 0

ДТП произошло 7 октября в 11.05 в деревне Неелово Псковского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Дэу Нексия» 1989 года рождения при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Тойота Таун Эйс» под управлением женщины 1954 года рождения.

В результате столкновения «Тойоту» отбросило на стоящую на встречной полосе автомашину «УАЗ Карго».

В аварии пострадали водители «Дэу» и «Тойоты». Они были доставлены в больницу, не госпитализированы.  

Теги: #ДТП #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 1345 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.10.2018, 10:301 Грудной ребенок попал в ДТП на трассе Петербург - Невель в Палкинском районе 08.10.2018, 09:200 В Неелово произошло тройное ДТП 08.10.2018, 08:502 В Новоржеве водитель «Шевроле» потерял сознание за рулем, столкнулся с «ВАЗом» и умер 08.10.2018, 08:310 На период строительства в Великих Луках закроют участок улицы Розы Люксембург
07.10.2018, 11:553 ГИБДД по Пскову призывает водителей быть внимательными на пересечении Рижского проспекта и улицы М.Горького 06.10.2018, 20:035 Операция «Автобус» пройдет на территории Великих Лук 06.10.2018, 12:382 Грузовик и кроссовер столкнулись на улице Поземского, движение сильно затруднено 06.10.2018, 06:0012 В субботу закрыто движение в центре Пскова
05.10.2018, 20:0211 Улицу Достовалова в Пскове отремонтируют до конца года 05.10.2018, 17:247 Завтра будет перекрыт центр Пскова 05.10.2018, 17:1347 Пассажиры авиарейса «Москва - Псков» оценили преимущества «Аэроэкспресса». ФОТО и ВИДЕО 05.10.2018, 14:4134 В Пскове до конца декабря планируется отремонтировать 18 участков автомобильных дорог
05.10.2018, 09:224 13 человек погибли в ДТП с автобусом и маршруткой в Тверской области. ВИДЕО С МЕСТА АВАРИИ 05.10.2018, 08:540 Девочка оказалась в реанимации после наезда грузовика в Пскове 05.10.2018, 08:106 Слабый алкоголь может вернуться на автозаправки в России 04.10.2018, 20:212 ДТП с участием трех автомобилей затрудняет движение по Ольгинскому мосту
04.10.2018, 18:274 Улица Чудская стала доступнее для маломобильных групп населения 04.10.2018, 17:2614 Легендарные «РАФики» возродят в Латвии 04.10.2018, 14:509 В Дедовичах асфальт укладывают в лужи. ВИДЕО 04.10.2018, 12:440 Псковские спасатели за неделю 33 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП
04.10.2018, 09:110 ВАЗ опрокинулся на дороге Струги Красные - Цапелька, водитель погиб 03.10.2018, 20:514 Видеофакт: Ольгинский мост в Пскове погрузился во тьму 03.10.2018, 17:4512 Ремонт дорог и дворов Пскова подходит к завершению. ФОТО 03.10.2018, 17:102 В Псковской области в связи с возможными заморозками может произойти осложнение дорожной обстановки
03.10.2018, 16:4820 Псковский лайфхак: огромные лужи засыпают щебнем 03.10.2018, 15:196 На время проведения областной ярмарки «Осень-2018» будет закрыто движение в центре Пскова 03.10.2018, 14:501 В ДТП с участием военных машин на псковской трассе никто не пострадал 03.10.2018, 14:031 Власти Острова готовы заплатить около 5 млн рублей за содержание дорог в течение полугода
03.10.2018, 13:508 Женщина за рулем «Форда» сбила пенсионера на «зебре» на улице Юбилейной в Пскове 03.10.2018, 13:317 Фура и два военных грузовика столкнулись на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 03.10.2018, 13:1515 Фотофакт: Объезжайте, как хотите 03.10.2018, 11:5417 Две новые круговые развязки появятся на улице Л. Поземского после реконструкции
03.10.2018, 11:1031 В Пскове на «Четырех углах» появился постоянно разрешенный правый поворот на красный сигнал светофора 03.10.2018, 09:0515 9-летнюю девочку, переходившую дорогу вне «зебры», сбили на улице Народной в Пскове 02.10.2018, 17:0324 В Пскове запустили «Аэроэкспресс» и поменяли расписание автобуса №4 для удобства пассажиров самолета «Псков - Москва» 02.10.2018, 10:111 Повторно севшего за руль в нетрезвом виде водителя задержали в Великих Луках
02.10.2018, 09:410 Нетрезвый водитель «Форда» врезался в бордюр и вылетел в кювет в Великих Луках 02.10.2018, 09:282 Водитель «Мазды» сбил женщину на ул. Энтузиастов в Пскове 02.10.2018, 09:270 Две иномарки столкнулись на трассе в Островском районе 01.10.2018, 22:420 В Google Картах появилась возможность отслеживать перемещение общественного транспорта
01.10.2018, 20:1740 Еще 4 дороги отремонтируют в этом году в Пскове 01.10.2018, 09:580 Пассажир обокрал таксиста в Великих Луках 01.10.2018, 09:490 Пешехода сбили на «зебре» в Великих Луках 01.10.2018, 08:422 В Кунье нетрезвый автомобилист оказался в кювете, пострадали два человека
01.10.2018, 08:372 Трое детей пострадали в ДТП в Великолукском районе 01.10.2018, 08:173 Центробанк спрогнозировал цены на бензин на конец года 30.09.2018, 17:3217 На Запсковье неизвестный впечатал припаркованный автомобиль в дерево и скрылся 29.09.2018, 16:352 В Великих Луках прошло традиционное закрытие мотосезона
29.09.2018, 15:1110 Носить светоотражающие элементы, чтобы не превращаться в тени, призвал псковичей Владимир Папорт 28.09.2018, 15:354 Дорожники предупреждают – 29 и 30 сентября ожидаются заморозки 28.09.2018, 14:523 К 200 часам обязательных работ приговорили петербуржца за езду в нетрезвом виде по стругокрасненской деревне 28.09.2018, 14:4910 Владимир Папорт извинился перед псковичами за вынужденные изменения схемы проезда некоторых перекрестков
28.09.2018, 14:207 Жители Пскова серьезно походят к обеспечению безопасности при перевозке своих детей - Владимир Папорт 28.09.2018, 14:122 Установка треног на самых аварийных участках дорог Пскова снизила количество ДТП в разы — Владимир Папорт 28.09.2018, 13:510 На 27% снизилось число ДТП за год в Пскове 28.09.2018, 13:441 10 ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрировано в Пскове за 8 месяцев 2018 года
28.09.2018, 13:308 В Пскове будут судить водителя, из-за которого три человека скончались в ДТП 28.09.2018, 13:1413 В сутки для несения службы в Пскове заступает от 15 до 18 инспекторов ДПС 28.09.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Владимиром Папортом 28.09.2018, 10:2313 До 25 декабря в Пскове отремонтируют еще 7 дорог
28.09.2018, 10:220 Дорожники обустраивают подъездные пути к путепроводу в Великих Луках 28.09.2018, 08:160 Автомобили в России будут регистрировать по-новому 27.09.2018, 19:458 На улице Конной приступили к замене асфальта на второй части дороги 27.09.2018, 15:300 С вечера пятницы будет закрыто движение транспорта на нескольких центральных улицах Великих Лук
27.09.2018, 10:174 На пешехода наехал водитель «Дэу Нексии» на перекрестке улиц Люксембург и Петровской в Пскове 27.09.2018, 10:010 На время проведения осенней ярмарки в расписание автобусов в Великих Луках вносятся изменения 27.09.2018, 09:4113 Фотофакт: Асфальт времен СССР 27.09.2018, 08:517 Минфин предложил сократить финансирование дорожного фонда
26.09.2018, 23:2270 «Псковпассажиравтотранс» готовит новые проездные билеты 26.09.2018, 16:120 С 1 октября изменяется режим работы кассы «Псковпассажиравтотранса» на Коммунальной 26.09.2018, 16:109 Опасный метанол обнаружен в пробе бензина на псковской заправке 26.09.2018, 13:236 Чиновник рассказал о незаконных «треногах» фото-видеофиксации нарушений ПДД в Псковской области
26.09.2018, 09:240 На перекрестке улиц Труда и Школьной сбит пешеход 25.09.2018, 20:305 Великолукских автомобилистов просят воздержаться от поездок на «летней» резине 25.09.2018, 19:278 ОНФ в Псковской области направил властям региона новый рейтинг «убитых» дорог 25.09.2018, 12:077 «Нива» врезалась в «Опель» на Ольгинском мосту в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.