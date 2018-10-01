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В Неелово произошло тройное ДТП

ДТП произошло 7 октября в 11.05 в деревне Неелово Псковского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «Дэу Нексия» 1989 года рождения при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Тойота Таун Эйс» под управлением женщины 1954 года рождения.

В результате столкновения «Тойоту» отбросило на стоящую на встречной полосе автомашину «УАЗ Карго».

В аварии пострадали водители «Дэу» и «Тойоты». Они были доставлены в больницу, не госпитализированы.