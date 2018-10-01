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На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек, житель Ленинградской области сужден на 2 года лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Стругокрасненского района.

Житель Лен области 31 января 2018 года, грубо нарушив требования правил дорожного движения, не пропустил на перекрестке неравнозначных дорог в поселке Струги Красные автомобиль, двигавшийся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение автомобилей «Опель Зафира» и «Форд Транзит».

Двое пассажиров автомобиля «Опель Зафира» получили телесные повреждения, от которых скончались через непродолжительное время.

Приговором Стругокрасненского районного суда житель Ленинградской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.