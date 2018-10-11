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Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего 3 октября на Советской, 9

Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего в Пскове 3 октября около 17.30 часов у дома №9 на улице Советской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, неизвестный водитель (предположительно женщина) на неустановленном автомобиле (предположительно «Сузуки Свифт» темного цвета с правым рулем) совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. Пострадавшая – девушка, 1998 года рождения - самостоятельно обратилась в травмпункт.

Если вы стали очевидцами произошедшего или владеете какой-либо информацией о данном ДТП, обратитесь по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02. Ваше сообщение может помочь следствию.