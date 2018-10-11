АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пожилая пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Великих Луках

В ДТП в Великих Луках пострадала пассажирка автобуса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 14 октября в 15.00 на Октябрьском проспекте 47-летний великолучанин за рулем Mitsubishi не уступил дорогу автобусу «ГАЗ», который пользовался преимуществом в движении.

В результате этого 44-летний водитель автобуса применил экстренное торможение, от чего упала 71-летняя пассажирка. После аварии женщину доставили в больницу, где диагностировали ушиб грудной клетки.

Водители на момент ДТП были трезвы. По данному факту проводится проверка.