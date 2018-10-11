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«Форд» с полуприцепом задавил пешехода в Палкинском районе

«Форд» с полуприцепом задавил пешехода в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в пятницу, 12 октября, в 22.30 на 313-м км автодороги Санкт Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь.

Мужчина, 1978 года рождения, за рулем «Форда» совершил наезд на пешехода – мужчину 1977 года рождения, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб.

В тот же вечер, в 19.40 на 10 км автодороги Остров - Вышгородок водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», женщина 1979 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на лося, который выбежал из кустов на проезжую часть. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, мужчина 1975 года рождения, получили незначительные травмы, не госпитализированы.