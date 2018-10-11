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13-летнего мальчика сбил водитель «Ауди» на улице Спортивной в Пскове

13-летнего мальчика сбил автомобиль «Ауди» на улице Спортивной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 14 октября в 16.35 у дома №3.

Водитель «Ауди А6», мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2005 года рождения, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортом. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

13 октября в Псковской области произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей. В 18.05 в Опочецком районе на 1-м км автодороги Барсаново - Большие Рогатки нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1989 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, осуществил съезд в левый кювет по ходу движения и наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир 1990 года рождения госпитализированы в Опочецкую межрайонную больницу.

В Псковском районе в 22.30 на 272-м км автодороги Санкт-Петербург-Невель нетрезвый водитель «Рено Логан» 1975 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным «Рено» под управлением мужчины 1961 года рождения, после чего совершил столкновение с встречным автомобилем «Шкода Фабия» под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пассажир «Шкоды», женщина 1968 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В тот же день в 11.30 водитель автомобиля «Вольво», мужчина 1982 года рождения, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода - женщину 1976 года рождения. В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы.