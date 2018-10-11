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ДТП на ремонтируемых участках псковских трасс чиновник объяснил психологией водителей

На ремонтируемых участках дорог в Псковской области за 9 месяцев текущего года произошло 18 аварий, в которых погибли 2 человека, получили травмы 38 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 октября в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил полковник полиции, заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

Он признал, что ремонтные работы создают неудобства для водителей. «Люди устают ждать, начинают нагонять время на участках с разрешенным движением и не видят стоящую колонну на светофорах, врезаются в стоящие транспортные средства», - сказал он.

Исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по транспорту Игорь Сильченков подчеркнул, что все вышеуказанные ДТП произошли на федеральных трассах, проходящих через регион.

«Большинство ДТП связаны не с тем, что не обеспечены меры безопасности, а с психологией человека. Он привык доезжать до Петербурга за 4 часа, а теперь ему необходимо стоять в очереди, пропускать машины со встречной полосы. Возникает эмоциональное состояние водителя, когда он больше нервничает, допускает больше ошибок при управлении. Все это можно списать еще на культуру вождения, на такую суетность и нервозность текущего мира», - отметил он.

Чиновник призвал водителей быть более культурными и выдержанными. А также добавил, что в ближайшие два года на трассе Р-23 в сторону Петербурга будут продолжаться ремонтные работы.