АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Бежаницком районе пьяный водитель «Шевроле» угодил в канаву

16 октября в 13.00 в Бежаницком районе произошло ДТП на 78-м км автодороги Пушкинские Горы - Локня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» 1960 года рождения в состоянии алкогольного опьянения выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в левую придорожную канаву по ходу движения и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала пассажир иномарки - женщина 1963 года рождения. С полученными травмами она госпитализирована в ГБУЗ «Бежаницкая МБ».