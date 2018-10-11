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В Новосокольническом районе во время буксировки две машины оказались в кювете

ДТП произошло 17 октября в 2.30 на 479-м км автодороги «Москва-Рига». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель «ВАЗа-2107» 1980 года рождения осуществлял буксировку на жесткой сцепке автомобиля «Дэу-Нексия» под управлением молодого человека 1989 года рождения.

Водитель «ВАЗа» не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где оба автомобиля опрокинулись на правую сторону.

В результате ДТП водитель и пассажиры «семерки» - мужчины 1984 года рождения и 1986 года рождения - получили незначительные травмы, не госпитализированы.