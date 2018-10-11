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В Пскове водитель «Шевроле» врезался в «Ладу Весту»

ДТП произошло 17 октября в 5.10 у дома 119 по ул. Советской Армии в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» 1994 года рождения при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» под управлением мужчины 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении, и совершил с ним столкновение. После этого «Лада» совершила наезд на препятствие - световую опору.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Веста» получил незначительные травмы, не госпитализирован.