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Королева красоты погибла, снимая неудобные туфли

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, погибла бывшая королева красоты. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на CBS Los Angeles.

Яна Лаврентьева возвращалась из ресторана, где она и ее подруги отмечали день рождения одного из знакомых. На пешеходном переходе женщина остановилась, чтобы снять неудобные туфли. В этот момент ее сбил внедорожник, который на большой скорости выехал на перекресток на красный свет.

«Мы увидели исключительно сильный удар, ее подбросило вверх, затем водитель снова ударил ее и даже не нажал на тормоза», - рассказала подруга Лаврентьевой. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли ее спасти. Через несколько дней она скончалась от полученных травм.

Водитель скрылся с места происшествия. Полиция опубликовала кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых запечатлен его автомобиль, и надеется найти свидетелей, способных его идентифицировать. Родные и близкие погибшей обратились к виновнику ее смерти и призвали его прийти с повинной.

Лаврентьевой было 30 лет. Она окончила университет штата Калифорния в Нортридже и работала логопедом. В 2012 году она победила в конкурсе красоты Mrs Russian LA. У нее остались четырехлетняя дочь и шестилетний сын.