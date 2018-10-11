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Полиция ищет свидетелей наезда на инвалида по зрению на улице Труда

Полицией устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего 11 октября в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, в областном центре 11 октября в 8.45 минут у дома № 6 по улице Труда неизвестный водитель на неустановленной автомашине (предположительно - внедорожник с прицепом) совершил наезд на мужчину 1957 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в городской травмпункт с телесными повреждениями, а затем отпущен домой. Пешеход является инвалидом по зрению.

Всех, кто стал очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-82, 29-25-83 или 02.