В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив

Судьба двух человек остается неизвестной после падения легкового автомобиля в Финский залив в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«В 00.10 в Сосновом Бору упала в акваторию Финского залива легковушка, в которой находились три человека», - сказал собеседник агентства.
По его словам, удалось спасти одного человека, судьба двух пассажиров остается неизвестной. Он уточнил, что глубина на месте падения машины составляет пять метров.
В воскресенье планируется проведение водолазных работ и привлечения подъемного крана для извлечения автомашины.