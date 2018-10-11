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В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив

Судьба двух человек остается неизвестной после падения легкового автомобиля в Финский залив в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«В 00.10 в Сосновом Бору упала в акваторию Финского залива легковушка, в которой находились три человека», - сказал собеседник агентства.

По его словам, удалось спасти одного человека, судьба двух пассажиров остается неизвестной. Он уточнил, что глубина на месте падения машины составляет пять метров.

В воскресенье планируется проведение водолазных работ и привлечения подъемного крана для извлечения автомашины.