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В Пскове ищут водителя скутера, который наехал на девушку и скрылся

19 октября около 23.00 на Октябрьском проспекте у дома № 14 в Пскове неустановленный водитель скутера совершил наезд на девушку 1996 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Граждан, ставших очевидцами произошедшего или владеющих какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.