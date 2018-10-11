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Водитель «БМВ» врезался в УАЗ, а потом в столб на улице Советской Армии в Пскове

20 октября произошло ДТП на улице Советской Армии в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в 17.25 у дома 56-б водитель автомашины «БМВ» - молодой человек 1990 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения, который осуществлял поворот налево.

После чего «БМВ» совершил наезд на препятствие в виде световой опоры. В результате ДТП водитель «БМВ» получил незначительные травмы, не госпитализирован.